انطلقت NOW يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو أون سبورت HD كورة لايف zamalek في افريقيا

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو أون سبورت حيث يلتقي فريق الزمالك نظيره فلامبو، اليوم، في تمام الساعة 8 مساء في اطار منافسات دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

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ويبحث الملايين عن موعد مباراة الزمالك اليوم مباشر، وكذلك مباراة الزمالك مباشرة الآن، إذ يمكن مشاهدة المباراة مباشر الآن عبر قناة اون تايم سبورت نظرا لأنها تحصل على حقوق البث، مع انطلاق المباراة في الساعة 8 مساء.

قائمة الزمالك أمام فلامبو البوروندي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم اوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

مشاهدة مباراة الزمالك مباشر اليوم

يبحث الملايين عن مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو مباشر، إذ يحاول الفارس الأبيض تحقيق الانتصار على فلامبو، وتعد هذه مباراة الذهاب في القاهرة، اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر.

و تقام مباراتي الذهاب والعودة في مصر بعد اتفاق الزمالك مع فلامبو بسبب عدم وجود ملعب معتمد من الاتحاد الافريقي في بوروندي.

بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو، ضمن منافسات ذهاب الدور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022-2023.

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ويبحث الكثير من عشاق الكرة في كل مكان عن مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاُ علي نظيره فلامبو اليوم الأحد في تمام الساعة الـ7 مساءًا بتوقيت القاهرة علي استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل لدور المجموعات، قبل لقاء العودة المقرر له يوم الجمعة المقبل.