إيهاب الكومي: أزمة مستحقات الحكام انتهت ومفاجأت سارة قبل كأس إفريقيا للشباب

الفجر الرياضي
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي

أكد ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عبر فضائية صدي البلد امس خلال برنامج ملعب البلد إنه تم بالفعل صرف مستحقات الحكام المتأخرة من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام مؤكدا إنه لاتوجد أزمة من الأساس وأنه تم اعتماد صرف مايقرب من المليون ونصف المليون جنية مستحقات لحكام الدوري المصري قبل بداية الموسم الجديد.

 

وفي جانب اخر نقل ايهاب الكومي بشري سارة لجماهير الكرة المصرية فيما يخص قرعة كأس الامم الافريقية للشباب ٢٠٢٣ لكرة القدم والتي تستضيفها مصر حيث أكد ان مفاجأت جيدة حول حفل القرعة وتنظيم البطولة بشكل خاص.
 

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