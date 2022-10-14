إيهاب الكومي: بداية مبشرة لعودة الجماهير في القسم الثاني

أثنى الإعلامي إيهاب الكومي على بداية دوري الدرجة الثانية في مصر، الذي انطلق يوم أمس، مؤكدًا أنها كانت بداية مبشرة لهذا الموسم.

وأكد الكومي، خلال برنامج "ملعب البلد"، عبر قناة "صدى البلد"، أن "الشيء الجميل عودة الروح إلى الملاعب وعودة الجماهير".

وقال الكومي: "حضرت مباراة طنطا وبلدية المحلة والأجواء والجماهير والأهازيج أعطت روحًا وأملًا وجعلنا نعيش كرة قدم حقيقية على الرغم من قلة عدد الجماهير كان نحو 500 أو 600 مشجع".

وأضاف: "مثلما زادت عدد الجماهير في الدوري الممتاز هذا الموسم إلى 6000 مشجع.. إن شاء الله تكون هناك زيادة أيضًا في القسم الثاني والثالث أيضًا".

