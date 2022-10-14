تنتهي بعد أسبوع.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لمنزلك (الفجر)

يبحث رواد شبكة الانترنت، خلال هذه الفترة وبالتحديد منذ بداية الشهر وحتى يوم 20 من الشهر نفسه، عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، والتي تتصدر الموضوعات الأكثر بحثًا وتداولًا على شبكة الإنترنت.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي

وفي هذا الصدد، تناشد شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، المواطنين بسرعة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، على موقع الشركة الإلكتروني قبل نهاية الأسبوع المقبل.

خطوات لتسجيل ودفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي.

1- يقوم الراغب في تسجيل قراءة عداد الغاز الخاص بالمنزل، بالدخول للموقع الرسمي لشركة بتروريد من هنا

2- بعد ذلك يختار المواطن الأيقونة الخاصة بقراءة عداد الغاز الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

3- ثم تظهر أمام الراغب في تسجيل قراءة عداد الغاز عدد من المربعات الصغيرة، موضح أعلاها إلى ماذا ينتمي كل مربع منهم على حده، وتشمل أسماء الخانات «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

4- ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة "أعرض" حتى يتم تسجيل قراءة عداد الغاز بالوحدة السكنية.

5- حددت شركة بتروريد الأيام التي يمكن للمواطن الراغب في تسجيل قراءة عداد الخاص به، وهي: يمكن إدخال القراءة بدءًا من يوم 1 وحتى يوم 20 من كل شهر.

6- وتتيح الشركة جميع أيام الشهر ليتم بها سداد فاتورة الغاز، سواء كان السداد من خلال طرق الدفع الإلكتروني أو من خلال الشركة التابع لها المواطن

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تستمر في إرسال تحذيرات لعملائها، من عدم تفويت المواعيد الرسمية المقررة لاستقبال طلبات تسجيل قراءات الغاز الطبيعي المنزلي من المواطنين خاصة قبل يوم 20 من الشهر الجاري، وأنه حال عدم تسجيل قراءة الشهر، فإن ذلك سيؤدي لارتفاع فاتورة الغاز للشهر التالي، مع إمكانية ارتفاع الشريحة حال زيادة الاستهلاك المجموع من الفاتورتين عند التحصيل.

وأشارت الشركة إلى وجود طرقًا جديدة لتسجيل ودفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي، منها تسجيل قراءة العداد عبر ماكينات الصراف الآلي الخاص ببعض البنوك المتعاقدة مع الشركة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، خطة عمل منافذ شحن كارت العداد مسبق الدفع طوال أيام الأسبوع، وتواصل الشركة فتح منافذ «بتروتريد» الداخلية والخارجية لشحن كارت العداد مسبق الدفع طوال فترات الإجازات أيضًا.

ويمكن للعملاء الشحن من خلال فروع الشركة المنتشرة في كافة مناطق القاهرة الكبرى من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الساعة الـ 3عصرًا، بالإضافة إلى نقاط الشحن الخارجية التي ستعمل من الساعة الـ 10صباحًا وحتى الساعة الـ 12 ظهرًا.