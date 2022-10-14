موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى اليوم بدورى الأبطال والقنوات الناقلة

يواجه فريق الزمالك نظيره فلامبو البوروندى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، يدخل الزمالك اللقاء بعد الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد، فى المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب، بعدما نجح مسئولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مع الجانب البوروندى لإقامة المباراتين فى مصر.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دوري الابطال

تقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندى

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر البوروندى عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اجتاز نادى الزمالك المهمة الأولى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا امام فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة اهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي.

نجح نادي الزمالك في حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي ليشارك في بطولة دوري ابطال افريقيا أملا في تحقيق اللقب السادس في تاريخ القلعة البيضاء.