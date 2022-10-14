أمطار رعدية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، الموافق الـ14 من أكتوبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تعتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حارا على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

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حالة الطقس غدا الجمعة 14-10-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

 توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد أمطارا متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة غربا.

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وأكدت "الأرصاد" أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا تشهد فرصا لوجود أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.

 درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة.

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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