تعرف على فضل الصلاة على النبي

يبحث العديد من المواطنين عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة، والتي تُعد من أهم المور الإلهية والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وخاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم في أكثر من آية وأكثر من موضع ليحثهم على الصلاة على النبي، لما لها من فضل لسعة الرزق والبركة وقضاء الحوائج.

ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي في كل وقت وحين، حيث ورد عن أهل الله وآل بيته أنهم كانوا يصلون على النبي عشرات الألوف يوميا لما لهذا الدعاء والصلاة على سيدنا رسول الله من تكريم وتفريج وفضل عظيم عند الله عز وجل.

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرج الكروب ويزيل الهموم، فعن أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثان؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي

وقال: حسن صحيح ـ وأحمد، وحسنه ابن حجر، والهم: ما يقصده الإنسان من أمر الدنيا والآخرة ـ ويقصد بالحديث كما ذكر العلماء أنه إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كفيت ما يهمك من أمور دنياك وآخرتك، أي أعطيت مرام الدنيا والآخرة.

تدفع الفقر

فضل الصلاة على النبي لسعة الرزق، ورد فيه أنه سبب من أسباب دفع الفقر، وحصول البركة في الرزق، كما أن من فضل الصلاة على النبي للرزق أن به ينال العبد المراد في الدنيا والآخرة، ويكفيه الله تعالى كل ما أهمه، ويفتح له أبواب الرحمة والفرج، فضلًا عن أنه من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

أجر فضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم