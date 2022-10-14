تعرف على فضل الصلاة على النبي
يبحث العديد من المواطنين عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة، والتي تُعد من أهم المور الإلهية والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وخاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم في أكثر من آية وأكثر من موضع ليحثهم على الصلاة على النبي، لما لها من فضل لسعة الرزق والبركة وقضاء الحوائج.
ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي في كل وقت وحين، حيث ورد عن أهل الله وآل بيته أنهم كانوا يصلون على النبي عشرات الألوف يوميا لما لهذا الدعاء والصلاة على سيدنا رسول الله من تكريم وتفريج وفضل عظيم عند الله عز وجل.
فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرج الكروب ويزيل الهموم، فعن أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثان؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي
وقال: حسن صحيح ـ وأحمد، وحسنه ابن حجر، والهم: ما يقصده الإنسان من أمر الدنيا والآخرة ـ ويقصد بالحديث كما ذكر العلماء أنه إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كفيت ما يهمك من أمور دنياك وآخرتك، أي أعطيت مرام الدنيا والآخرة.
تدفع الفقر
فضل الصلاة على النبي لسعة الرزق، ورد فيه أنه سبب من أسباب دفع الفقر، وحصول البركة في الرزق، كما أن من فضل الصلاة على النبي للرزق أن به ينال العبد المراد في الدنيا والآخرة، ويكفيه الله تعالى كل ما أهمه، ويفتح له أبواب الرحمة والفرج، فضلًا عن أنه من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
أجر فضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- يؤجر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم- بعشر حسنات.
- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.
- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.
- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.
- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمه.
- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلّم-.
- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.
- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
- تنقذ المسلم من صفة البخل.
- سبب من أسباب طرح البركة.
- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.
- التقرّب إلى الله تعالى.
- نيل المراد في الدنيا والآخرة.
- سبب في فتح أبواب الرحمة.
- دليل صادق وقطعي على محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم.
- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم.
- سبب لإحياء قلب المسلم.
- التقرب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلة.
- لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.