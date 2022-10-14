تجهيزًا لقمة المناخ.. التنمية المحلية: تحريك أتوبيسات لنقل الوفود المشاركة

الاقتصاد
تجهيزات قمة المناخ
تجهيزات قمة المناخ

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،  عن تحرك الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والتي  سيتم إرسالها إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ، موضحًا أن الوزارة تشارك عبر ( هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية ) بعدد 210 أتوبيس منها 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتي القاهرة والاسكندرية.

وأضاف آمنة، في بيان له، اليوم، أنه تم تحريك نحو 113 أتوبيسًا حتى اليوم الجمعة ( ٦٠ أتوبيس غاز طبيعي و٥٣ أتوبيس كهرباء)، مشيرًا إلى أن هذه الأتوبيسات تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها واستصدار التراخيص اللازمة. 

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية تذليل أي معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمنى والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة في هذا الملف المهم وسرعة نقل باقي الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ وإنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظتي القاهرة والإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربى وتوفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ وتوفير الزي اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه الدولة المصرية أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التي تليق بمصر. 

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

الأكثر قراءة

عاجل.. فيريرا يصدم لاعبي الزمالك عقب الفوز على فلامبو البوروندي

شاهدها NOW يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو قناة مفتوحة بث مباشر HD على أون سبورت TIME SPORT

أسعار البنزين اليوم الجمعة 14-10-2022

الساعة ب2500 جنيه.. شاب وفتاة يستدرجان الزبائن عبر فيسبوك لممارسة الدعارة بالدقي

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يلا شوت TODAY مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو بث مباشر online كورة لايف zamalkawy

بالأسماء.. كولر يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري غدًا