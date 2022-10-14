تجهيزًا لقمة المناخ.. التنمية المحلية: تحريك أتوبيسات لنقل الوفود المشاركة

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تحرك الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والتي سيتم إرسالها إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ، موضحًا أن الوزارة تشارك عبر ( هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية ) بعدد 210 أتوبيس منها 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتي القاهرة والاسكندرية.



وأضاف آمنة، في بيان له، اليوم، أنه تم تحريك نحو 113 أتوبيسًا حتى اليوم الجمعة ( ٦٠ أتوبيس غاز طبيعي و٥٣ أتوبيس كهرباء)، مشيرًا إلى أن هذه الأتوبيسات تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها واستصدار التراخيص اللازمة.



وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية تذليل أي معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمنى والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة في هذا الملف المهم وسرعة نقل باقي الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ وإنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظتي القاهرة والإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربى وتوفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ وتوفير الزي اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه الدولة المصرية أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التي تليق بمصر.



جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.