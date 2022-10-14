يلا شوت GOOL ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم HD كورة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 14 أكتوبر 2022، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر
وتذاع مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وتغلب الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت في نفس الملعب على نظيره فلامبو، بهدف نظيف، سجله مدافعه حسام عبد المجيد، علمًا بأن المباراة أقيمت في أرض الفريق البوروندي.

وكان نادي فلامبو البوروندي قد وافق على طلب نادي الزمالك بإقامة مباراتي الذهاب والإياب في بطولة دوري أبطال إفريقيا في مصر، وذلك بعد قرار الكاف بعدم إقامة المباريات القارية في بوروندي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة لطاقم تحكيم من المغرب، ويتكون طاقم التحكيم من سمير قزاز حكما للساحة ويعاونه كل من حمزه ناصري مساعدا أول وزكريا برنسي مساعدا ثانيا وجلال جيد حكما رابعا.

ويراقب مباراة الزمالك وفلامبو خالد عبد الله محمد من تنزانيا، ويتواجد الدكتور محمد سلطان مسؤول فيروس كورونا «كوڤيد 19».

بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
 بث مباشر مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 14 أكتوبر 2022، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

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