يلا شوت الجديد stream مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم live

يلا شوت الجديد stream بث مباشر لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، والتي ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

ستنقل مباراة الزمالك والبوروندي فلامبو في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا على قناة أون تايم سبورتس.

وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على نفس الملعب، تغلب الزمالك على نظيره فلامبو بهدف نظيف سجله مدافعه حسام عبد المجيد، علما أن المباراة أقيمت على أرض المنتخب البوروندي.



وكان فلامبو البوروندي قد وافق على طلب نادي الزمالك إقامة مباراتي إياب دوري أبطال إفريقيا في مصر، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم إقامة المباريات القارية في بوروندي.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تكليف إدارة المباراة القادمة بين الزمالك وفلامبوي البوروندي بفريق تحكيم من المغرب، ويتكون فريق التحكيم من سمير قزاز حكما للساحة ويساعده حمزة ناصري مساعدا أول. وزكريا الامير مساعدا ثانيا وجلال جيد حكما رابعا.