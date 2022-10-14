تخسر 1.6%.. ماذا فعلت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنصرم؟

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت البورصة المصرية، خسارة أسبوعية 1.6 في المائة، وعاود المؤشر الرئيس للبورصة النزول عن مستوى عشرة آلاف نقطة ليسجل بذلك تراجعا في أربع من جلسات الأسبوع.
 

وهذا هو ذات الأسبوع الذي أفادت فيه بيانات بتسجيل تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفزة لأعلى مستوى في نحو أربع سنوات.
 

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الإثنين بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بأكثر قليلا من المتوقع إلى 15 في المائة في سبتمبر من 14.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 عندما بلغ 15.7 في المائة.
 

وبحسب "رويترز" اختتم المؤشر تعاملات الأسبوع عند 9853.74 نقطة انخفاضا من 10010.78 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليسجل رابع خسارة أسبوعية في آخر خمسة أسابيع.
 

وسجل المؤشر خسائر تراوحت بين 0.5 في المائة و0.8 في المائة في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل زيادة طفيفة فقط في جلسة يوم الإثنين بلغت 0.1 في المائة.
وكان المؤشر قد نزل عن مستوى العشرة آلاف نقطة في الأسبوع المنتهي 29 سبتمبر قبل أن يتجاوزه بشكل طفيف بنهاية الأسبوع الماضي، لكنه عاود التراجع عنه بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم على انخفاض 0.7 في المائة مع نزول سهم البنك التجاري الدولي 1.3 في المائة.

اخبار الاقتصاد

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