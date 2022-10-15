شيرين تخضع لجراحة عاجلة بعد إصابتها بالرباط الصليبي إثر سقوطها بمنزلها

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات القليلة المقبلة للسفر خارج مصر، وذلك لإجراء عملية عاجلة بسبب إصابتها بالرباط الصليبي.

انزلاق قدم شيرين بمنزلها

وانزلقت قدم شيرين عبد الوهاب بمنزلها ليتسبب ذلك في إصابتها بالرباط الصليبي، حيث نقلت على الفور إلى المستشفى.

وعرض مسا، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 الجزء الثاني من حلقة شيرين مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض على قناه DMC.



وأضافت الفنانة شيرين: "كان نفسي اكون أذكى واحدة في العالم ولكن الذكاء بيتعب”، موضحة أن الذكاء لا بد أن يكون متوازنا.



وأكدت: "ندمانة على الطيبة والثقة في ناس مكنوش يستاهلوا الأمان اللي أديتهلهم".

أمنية شيرين عبد الوهاب



وكشفت شيرين، عن أمنيتها إن فازت بجائزة قدرها 20 مليون دولار، حيث قالت: "نفسي أعمل جامع، ومستوصف أو مستشفى تعالج المسنين".

حفل قرطاج





وقالت شيرين عن حفل قرطاج وأول لقاء لها مع الجمهور: "أن أول لقاء مع الجمهور في حفلة قرطاج، كان صعب عليها جدا، لأن ظروفها الصحية كانت صعبة، مرددة: جسمي كان معبي ميه وكنت عرقانة أوي معرفش إزاي قدرت اغني ساعتين متواصلين".

وعند حديثها عن حفل قرطاج دخلت في نوبة بكاء وأضافت قائلة: "أنها لم تكن تريد السفر والعودة إلي الغناء ولكنها أحرجت من السفير المصري، الذي توصل معها للغناء في الحفل، مؤكده أنها عقب انتهاء الحفل دخلت في نوبة بكاء مع مدير أعملها بسبب إنه ا قدرت أن تتم بنود العقد وتقدم الحفل".

شيرين تعلن تصالحها مع حسام حبيب

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت أمس من خلال بيان صحفي صادر من جانب محاميها ياسر قنطوش عن تصالح مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وأوضح قنطوش في بيانه، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكنّ كل تقدير واحترام لـ حسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.