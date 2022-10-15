يلا شوت توادي GOOL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد المنيستيري في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم HD كورة بلس

يتحدى الأهلي نظيره الاتحاد المنيستيري في إياب دور الإثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت الموافق الخامس عشر من أكتوبر على ملعب السلام.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري اليوم:

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري مساء اليوم عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد السلام.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري



ومن المقرر أن تُذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

معلق مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري



ويتولى المعلق المتميز أيمن الكاشف مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ونظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي:-



التردد 10796.

الاستقطاب يكون عمودي.

يكون معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5\6.

القمر الصناعي نايل سات.



التشكيلة المنتظرة للأهلي أمام الاتحاد المنيستيري:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - على معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - شادي حسين

