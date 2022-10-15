عاجل.. وزير البترول: منطقة شرق المتوسط تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تلبى احتياجات أوروبا

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال منتدي شرق المتوسط

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  ان احتياطياتالغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها ان  تساعد في الحفاظ علي امن الطاقة بأوروبا، مشيرا إلى  ضرورة توفير التمويل من بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الأوروبى لاعادة الاعمار للاستثمارات في تنمية تلك الاحتياطيات والاستفادة الكاملة منها بما يضمن تحفيز المستثمرين وسرعة تأمين امدادات الطاقة في ظل الاهمية التي تكتسبها منطقة شرق المتوسط   . 

 

واوضح الوزير في تصريحات  خلال مشاركته   بمؤتمر منتدي غاز شرق المتوسط للتحول الطاقي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ان توفير التمويل لا يعني التمويل التجاري ولكن تمويل مميز  بشروط ميسرة من تلك  المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد الاوروبى فهذا يساعد علي سرعة وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات الغازية، مؤكدا ان هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود اخري مهمة لبناء ممر اخضر بين شرق المتوسط واوروبا يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة، مشددا ان العمل في المسارين ينبغي ان يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة.

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