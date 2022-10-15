تفاصيل التسجيل عبر منصة نسك والإجراءات المطلوبة

إطلاق منصة نسك في المملكة العربية السعودية تمهيدا لتسجيل الناس بياناتهم لإتمام وأداء مناسك العمرة بعد التخلص من الإجراءات، حيث قامت وزارة الحج والعمرة الشهر الماضي بإطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نسك" لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورةت ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030

تسهيلات لتأدية مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية

قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته لمصر في وقت سابق إنهناك تسهيلات هذا العام لأداء مناسك العمرة.

وأكد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن تقديم وزارة الحج والعمرة السعودية، العديد من التسهيلات للمصريين الراغبين بتأدية مناسك العمرة لهذا الموسم.

وكشف الربيعة عن تكلفة منصة نسك لأداء فريضة العمرة، قائلا «يمكن للمعتمرين المصريين تأدية فريضة العمرة بتكلفة 840 ريال سعودي فقط، والذي يعادل 4400، جنيه مصري».

خطوات تسجيل المواطنين بالسعودية عبر منصة نسك

1- يقوم المواطن المعتمر بالدخول علي المنصة من هذا الرابط من هنا

2- إدخال رقم الهوية أو هوية مقيم

3- ادخال رقم الجوال

4- تسجيل البريد الالكتروني

5- كتابة المدينة المقيم بها

6- إدخال كلمة المرور

7- تسجيل كلمة المرور صحيحة

8- كتابة تاريخ الميلاد

9- في حالة انت من ذوي الاعاقة اضغط تم للتاكيد

10- يجب مراجعة الشروط والأحكام واعمل علامة صح ثم اضغط وأكد التسجيل.

ما هي طريقة تسجيل الزائر الخليجي

1) يجب الدخول علي المنصة ثم كتابة الاسم الثلاثي بالعربي بعدها كتابة الثلاثي بالإنجليزي

2) إدخال رقم الهوية أو جواز السفر

3) ثم رقم جواز السفر

4) وبعدها البريد الالكتروني

5) والتأكيد على البريد الالكتروني

6) إدخال كلمة المرور

7) وتأكيد علي كلمة المرور

8) في حالة المتقدم من أصحاب الإعاقة يتم اختيارها

9) يجب مراجعة الشروط والأحكام واعمل علامة صح

10) اطلع هي شروط وقواعد التحصن بالمملكة

طريقة تسجيل الزائر المعتمر

في البداية يقوم الزائر المعتمر بالدخول إلي المنصة ثم إدخال رقم التأشيرة، وتسجيل رقم جواز السفر، بجانب تاريخ الميلاد والجنسية، فضلا عن تسجيل البريد الالكتروني، التأكيد على كتابته صحيحا.

وفي حالة انت من ذوي الاعاقة يضغط علامة صح، فضلا عن أنه يجب مراجعة الشروط والأحكام جيدا.