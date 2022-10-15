فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022.. خطوات الاستعلام وطرق السداد

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها الكرام بكافة التفاصيل والمعلومات ضمن الخدمات التي تقدمها للمتابعين، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل سداد فاتورة التليفون الارضي والاستعلام والخطوات وطرق الدفع المختلفة.

رابط وموعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن رابط وموعد دفع فاتورة التليفون الأرضي، حيث يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، ويتم الاستعلام عن الفاتورة للسداد عبر هذا الرابط

فترة السماح تصل لـ شهر

وتعطي شركة المصرية للاتصالات فترة سماح لكل المستخدمين إلى شهر كامل دون غرامة ليوم 14 نوفمبر 2022، فيما يتم اختيار نظام سداد شهري ويختار الشخص المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بالنظام الشهري.

فاتورة التليفون الأرضي وخطوات الاستعلام

يدخل المستعلم على موقع المصرية للاتصالات

تظهر الخانة المخصصة لإدخال كود المنطقة

يتم إدخال رقم التليفون فى الخانة المحددة.

يتم إدخال كود المحافظة فى الخانة المحددة.

يتم الضغط على «زر» عرض الفاتورة.

طرق دفع الفاتورة

ويقوم الموقع الرسمي الخاصة بالمصرية للاتصالات بتقديم خدمة السداد الإلكتروني لفاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للموقع عبر الرابط المرفق أعلاه.

ومن الممكن أن يتم دفع فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر من خلال خدمة فوري أو ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي، وخدمة وي باي وغيرها من الطرق الأخرى، حيث توفر الشركة أكثر من طريقة للسداد.