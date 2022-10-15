غرفة صناعة الحبوب: رفع نسبه استخراج الدقيق إلى 87.5% لانتاج الخبز المدعم يوف 500 ألف طن قمح

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس ادارة الغرفة توفير الاقماح لكافة المطاحن التى تنتج الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز المدعم،حيث تقوم وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتوفير الأقماح للمطاحن بشكل مستمر بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية فى الأسواق وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى ظل حرص القيادة السياسية عَلى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية طوال الوقت.

وصرح حسين بودى نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس رابطة اصحاب المطاحن أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن زيادة نسبه استخلاص الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز المدعم إلى 87.5% يصب فى صالح منظومة انتاج الخبز ،كما أن هذا القرار سيعمل عَلى تقليل فجوة استيراد الأقماح من الخارج حيث يتم توفير الاقماح للمطاحن بشكل مستمر،وكذلك توفير الدقيق للمخابز لانتاج الخبز البلدى المدعم .

واضاف "حسين بودى "أن زيادة نسبه استخراج الدقيق إلى 87.5% لانتاج الخبز المدعم سيوفر ما يقرب 500 ألف طن قمح مستورد سنويا فى ظل نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير الاقماح وصرفه للمطاحن بشكل منتظم من أجل إنتاج خبز مدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، حيث تتحمل الوزارة فارق التكلفة رغم ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج من أجل تخفيف العبء عَلى المواطن