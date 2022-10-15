البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي

خسر راسمال السوق للبورصة المصرية نحو نحو 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 687.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، وذلك بعدما سجلت المؤشرات تراجعات جماعية تحت ضغو من مبيعات الاجانب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853.74 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077.69 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.139 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.068 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.