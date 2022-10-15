لايف Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي والكويت الكويتي بث مباشر اليوم في نهائي البطولة العربية للسلة Yalla Shoot

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي والكويت الكويتي

يلتقي الأهلي مع نظيره الكويت الكويتي مساء اليوم في نهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة على صالة سعد العبد الله.

 

مشاهدة مباراة الأهلي والكويت الكويتي بث مباشر اليوم في البطولة العربية

 

مواجهة من العيار الثقيل تجمع الأهلي صاحب الأرقام المميزة في البطولة حتى الآن أمام واحد من أقوى الأندية التي ظهرت في النسخة الحالية من المسابقة العربية.

 

موعد مباراة الأهلي والكويت الكويتي

 

ويلتقي الأهلي مع الكويت الكويتي مساء اليوم في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

 

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والكويت الكويتي اليوم

 

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والكويت الكويتي بث مباشر اليوم عبر قناة Kuwait Sports 2 HD في مواجهة قوية ومرتقبة.

 

وكانت دور المجموعات يتكون من الأندية التالية:

المجموعة الأولى: الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - الرياضي اللبناني - الغرافة القطري - الميناء اليمني.

المجموعة الثالثة: الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الرياضي – السد القطري.

المجموعة الرابعة: الجهراء الرياضي – بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي.
 

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