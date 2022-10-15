يلا Kuwait Sports 2 HD بث مباشر مباراة الاهلي والكويت الكويتي اليوم في نهائي البطولة العربية للسلة live

رابط مباشر مباراة الاهلي والكويت الكويتي اليوم دون تقطيع يمكنكم متابعتها عبر "الفجر الرياضي" بجودة عالية والتي تأتيكم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة على صالة سعد العبد لله.

بث مباشر مباراة الاهلي والكويت الكويتي اليوم في البطولة العربية

نهائي البطولة العربية بث مباشر مباراة الأهلي والكويت الكويتي مساء اليوم السبت في المواجهة الأقوى بين فريقين يرغب كل منهما في تحقيق الانتصار.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والكويت الكويتي اليوم

أعلنت قناة Kuwait Sports 2 HD الكويتية نقلها لمباراة الأهلي والكويت الكويتي مساء اليوم في نهائي البطولة العربية لأندية السلة.

موعد مباراة الأهلي والكويت الكويتي

الساعة 8:00 مساء بتوقيت أبو ظبي

الساعة 7:00 مساء بتوقيت الكويت

الساعة 7:00 مساء بتوقيت البحرين

الساعة 7:00 مساء بتوقيت الصومال

الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 7:00 مساء بتوقيت العراق

الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 6:00 مساء بتوقيت السودان

الساعة 6:00 مساء بتوقيت الأردن

الساعة 6:00 مساء بتوقيت فلسطين

وكان دور المجموعات يتكون من الأندية التالية:

المجموعة الأولى: الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - الرياضي اللبناني - الغرافة القطري - الميناء اليمني.

المجموعة الثالثة: الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الرياضي – السد القطري.

المجموعة الرابعة: الجهراء الرياضي – بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي.

