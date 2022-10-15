يلا Kuwait Sports 2 HD بث مباشر مباراة الاهلي والكويت الكويتي اليوم في نهائي البطولة العربية للسلة live

الفجر الرياضي
الاهلي والكويت الكويتي
الاهلي والكويت الكويتي بث مباشر

رابط مباشر مباراة الاهلي والكويت الكويتي اليوم دون تقطيع يمكنكم متابعتها عبر "الفجر الرياضي" بجودة عالية والتي تأتيكم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة على صالة سعد العبد لله.

 

بث مباشر مباراة الاهلي والكويت الكويتي اليوم في البطولة العربية

 

نهائي البطولة العربية بث مباشر مباراة الأهلي والكويت الكويتي مساء اليوم السبت في المواجهة الأقوى بين فريقين يرغب كل منهما في تحقيق الانتصار.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والكويت الكويتي اليوم

 

أعلنت قناة Kuwait Sports 2 HD الكويتية نقلها لمباراة الأهلي والكويت الكويتي مساء اليوم في نهائي البطولة العربية لأندية السلة.

 

txt

لايف Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي والكويت الكويتي بث مباشر اليوم في نهائي البطولة العربية للسلة Yalla Shoot

txt

كرة سلة..بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وكاظمة الكويتي اليوم في نصف نهائي البطولة العربية

 

موعد مباراة الأهلي والكويت الكويتي

 

الساعة 8:00 مساء بتوقيت أبو ظبي
الساعة 7:00 مساء بتوقيت الكويت
الساعة 7:00 مساء بتوقيت البحرين
الساعة 7:00 مساء بتوقيت الصومال
الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة
الساعة 7:00 مساء بتوقيت العراق
الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة
الساعة 6:00 مساء بتوقيت السودان
الساعة 6:00 مساء بتوقيت الأردن
الساعة 6:00 مساء بتوقيت فلسطين

 

وكان دور المجموعات يتكون من الأندية التالية:

 

المجموعة الأولى: الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - الرياضي اللبناني - الغرافة القطري - الميناء اليمني.

المجموعة الثالثة: الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الرياضي – السد القطري.

المجموعة الرابعة: الجهراء الرياضي – بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي.
 

بث مباشر مباراة الاهلي والكويت الكويتي اليوم في البطولة العربية الاهلي والكويت بث مباشر رابط مباشر مباراة الاهلي والكويت الكويت والاهلي بث مباشر

مواد متعلقة

يلا لايف Yalla live بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد الكويت الكويتي YALLA SHOOT الأهلي اليوم Alahly Today

ألقاب وبطولات تًزين مسيرة "العملاق هودج" نجم سلة الأهلي الجديد (تقرير)

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير المالية: الاقتصاد المصري اظهر نتائج مشجعة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن غرامة كهربا

بالتفاصيل.. مفاجأة كبرى تقلب الموازين في أزمة محمود كهربا مع الزمالك

عاجل.. اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة السلة تفجر غضب جماهير الأهلي

آخر تطورات إصابة ثنائي الأهلي

أسعار البنزين اليوم الجمعة 14-10-2022

عاجل.. القيعي يجهز مفاجأة كبرى لجماهير الأهلي

عاجل.. براءة محمد عثمان من سب وقذف مرتضى منصور