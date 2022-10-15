موعد كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك وترددات القنوات الناقلة

موعد كأس السوبر المصري، يعد من ضمن أكثر العمليات بحثا من قبل الجماهير المصرية، وذلك لما يحمله اللقاء من ندية نظرا لإنه يجمع بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، وينتظر الجميع في مصر والوطن العربي لقاء القمة للاستمتاع ومشاهدة اللقاء.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك وترددات القنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

موعد كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، في وقت سابق، موعد السوبر المصري 2022 والمكان، بين فريقي الاهلي والزمالك. وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن اللقاء سيقام على ملعب هزاع بن زايد، يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات، والساعة 7 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر

وتقام مباراة السوبر المصري بين الاهلي وصيف الدوري، والزمالك بطل كأس السوبر، عن الموسم الماضي، وهي المرة الخامسة التي تقام فيها مباراة السوبر في دولة الإمارات، وأقيمت 4 مرات من قبل أعوام 2015 و2017 و2018 و2020، على استاد محمد بن زايد.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، وأيضا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر المصري

ويمكن للجمهور متابعة المباراة من خلال عدة ترددات من بينها أون تايم سبورت وتأتي تفاصيلها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس

التردد: 11861

الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

التردد: 11804

الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية ياه سات A1

التردد: 12054

الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية نايل سات

التردد: 12091

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية هوت بيرد

التردد: 11747

الترميز: 17500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4/3.