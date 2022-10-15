Kora live now.. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد المنستيري التونسي في دوري أبطال إفريقيا yalla shoot

الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق الاتحاد المنستيري التونسي اليوم السبت في إياب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد السلام.

وكان النادي الأهلي فاز في مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف سجله المدافع محمد عبدالمنعم.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

وسوف تنقل مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري عبر قناة أون تايم سبورت، وقناة الوطنية التونسية وإليكم تردد هذه القنوات:-

تردد قناة أون تايم سبورت:
التردد: 11681.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
القمر الصناعي: نايل سات.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الوطنية التونسية 
التردد 10796.
الاستقطاب يكون عمودي.
يكون معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 5\6.
القمر الصناعي نايل سات.

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