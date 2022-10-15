ننشر تفاصيل وأسعار قميص الاهلي والزمالك للموسم الجديد 2023

يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم المصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تفاصيل وأسعار قميص الاهلي والزمالك للموسم الجديد 2023 والزي الاحتياطي أيضا، وذلك عقب بعض التعديلات التي طرأت عليه.

وأعلن قطبي الكرة المصرية النادي الاهلي والزمالك، عن تفاصيل الزي الرسمي والاحتياطي للموسم الجديد 2022-2023، عبر الصفحة الرسمية لكل ناد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل وأسعار قميص الأهلي والزمالك للموسم الجديد 2023، وهي على النحو التالي:-

الاهلي يكشف تفاصيل الزي الرسمي للموسم الجديد 2023 بتصميم أديداس

وكشف النادي الاهلي لكرة القدم عن الزي الرسمي للموسم الجديد 2022-2023، والزي الاحتياطي.

وجاء الزي الرسمي للنادي الأهلي لموسم 2022/2023 باللون الأحمر مع بعض التعديلات البسيطة، والتي شملت حذف لقب نادي القرن ودمج الـ10 نجوم التي تعبر عن عدد الفوز ببطولات دوري أبطال إفريقيا داخل نجمة واحدة، فيما جاء التيشيرت الثاني للنادي الأهلى باللون الأسود، وفقًا للصفحة الرسمية للنادي الأهلى على موقع "فيسبوك".

قريبا طرح قميص الاهلي الجديد والإعلان عن سعره

وأوضح النادي الاهلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه سيتم قريبًا طرح تيشيرت النادي، وثم الإعلان تفاصيل الأسعار الخاصة به لنسخة الجمهور واللاعبين.

وأعلن نادي الزمالك لكرة القدم عن الزي الرسمي للموسم الجديد 2022-2023، والزي الاحتياطي الثاني والثالث.

تفاصيل تصميم تيشيرت الزمالك الجديد 2022-2023

وجاء الزي الأساسي لنادي الزمالك "باللون الأبيض وخطين حمر"، فيما جاء التيشيرت الاحتياطي الأول للزمالك باللون الأزرق وتواجد على ظهر القميص خريطة لقارة إفريقيا بها 5 نجوم تشير إلى عدد المرات التي استطاع فيها الزمالك الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما جاء التيشيرت الاحتياطي الثاني باللون الأخضر، وفقًا للإعلان الرسمي لتيشيرت الزمالك على الصفحة الرسمية على "فيسبوك".

أسعار تيشيرت الزمالك للموسم الجديد 2023

وأعلن عن أسعار تيشيرت الزمالك 2022 لنسخة اللاعبين والجمهور، إذ أن سعر نسخة التيشيرت الخاصة باللاعبين بلغت قيمتها نحو 880 جنيهًا مصريًا، فيما بلغت قيمة النسخة الخاصة بالجمهور 360 جنيهًا مصريًا.