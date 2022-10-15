تتزعمها كندا.. مطالبات بإخراج روسيا من صندوق النقد الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر

طالبت الحكومة الكندية وحلفاؤها، اليوم السبت، بخروج روسيا من أوكرانيا، حيث تضغط الدولة الشمالية من أجل إخراجها من المجتمع الدولي تمامًا، وذلك بإنهاء عضويتها من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، حسبما ذكرت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند.

 

وصرحت فريلاند، وهي من أصل أوكراني للصحفيين، أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي اجتماعات لوزراء ومحافظي البنوك المركزية، الذين تتمثل وظائفهم في حماية الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن بلاده ستستمر في محاسبة روسيا، وستواصل إدانة جرائم الحرب المستهجنة تمامًا في أوكرانيا.

 

وأشارت وكالة بلومبرج، نقلًا عن فريلاند، أن هناك خطوة فورية واحدة من شأنها القضاء على الاضطرابات الكبيرة في الاقتصاد العالمي، والمساعدة في التخفيف من نقص الغذاء، والمساعدة في التكلفة العالية للطاقة في كثير من أنحاء العالم، وهي أن تغادر روسيا أوكرانيا.


وفي وقت سابق، قال مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية، إنه قد يكون من الصعب التوصل إلى بيانات مشتركة سواء خلال اجتماع مجموعة العشرين، أو في اجتماعات صندوق النقد الدولي، نظرًا لمشاركة روسيا، وقد تعقد مشاركة روسيا في مناقشات مجموعة العشرين من مهمة قادة المنظمة الساعين للتوصل إلى إجماع في بيانهم الختامي.

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