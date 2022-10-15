ننشر تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تسعى معظم الجماهير عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم، لمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجديد 2023/2022.

ويترقب محبي كرة القدم العالمية في مصر والوطن العربي، المواجهة القوية التي ستجمع الريدز والسيتزنز ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي دفع الكثيرون للبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يأتي الليفر في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويطمح لاستعادة مجده مجددا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وهي على النحو التالي:-

وفيما يلي، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، التي جاءت على النحو التالي:

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجديد 2023/2022، في الجولة الـ11، غدا الأحد، على ملعب أنفليد معقل الريدز، وذلك في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت أبو ظبي الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة، إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي عبر شاشاتها، وتعرض مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحديدا عبر قناة beIN Sports Premium HD1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وأبرزها قناة beIN Sports HD Premium من خلال المعلومات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD Premium

التردد (ميجا هرتز) 11013

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

القمر الصناعي/ تويلسات

أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي سهيل – 1 كالآتي:

التردد (ميجا هرتز) 11547

معدّل استقطاب الموجة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

ويمكن ضبط قنوات بي إن سبورتس الرياضية بتقنية HD من خلال ضبط المعلومات الآتية:

التردد (ميجا هرتز) 11642

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة إرسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK