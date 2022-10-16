"بعد إعدام الكتاكيت".. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 16 اكتوبر 2022 حالة استقرار في السوق المحلية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 32 إلى 33 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 34 إلى 35 جنيها حسب المنطقة.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 40 جنيها بالمزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 43 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ البلدي بالمزرعة 41 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 44 جنيه للكيلو.

إعدام الكتاكيت بدأ منذ أسابيع لعدم توافر الأعلاف

علق ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على الفيديوهات المتداولة لإعدام الكتاكيت في مزارع الدواجن ومعامل التفريخ، موضحا أن هذه المشاهد حقيقية للأسف بسبب عدم وجود أعلام لإطعامها.

إنتاج مصر يبلغ 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن إنتاج مصر يبلغ 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا.

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، “نتمنى سرعة الإفراج عن المواد العلفية لإنقاذ صناعة الدواجن وبمواد كافية حتى لا يكون هناك سوق سوداء”، مضيفا “هناك 1.5 طن ذرة صفراء و400 ألف حبة صويا في الموانئ”.

الأعلاف موجودة في الموانئ تنتظر الإفراجات البنكية

وأكد أن الأعلاف موجودة في الموانئ تنتظر الإفراجات البنكية، مشيرا إلى أن المربي يصرف عمالة وأدوية ونفقات تربية دجاج ولم يجد علف ما دفعه إلى إعدام الكتاكيت بهدف إنقاذ الدورة الإنتاجية.

وأردف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه في حال عدم حل المشاكل سنواجه أزمة في لحوم الدواجن وبيض المائدة، مؤكدا أنه تم التوجه بخطابات ونداءات كثيرة للإفراج عن الأعلاف بالموانئ.

ووصف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الكتاكيبت الصغيرة بأنها مصيبة على المربي؛ لأنه لا يجد أكل لها، وعمليات الإعدام بدأت منذ أسابيع.