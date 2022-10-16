أسعار الأسمنت فى مصر اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

تشهد أسعار الأسمنت فى السوق المصري، خلال هذه الفترة الحالية حالة من الاستقرار، وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 16-10-2022، ثباتًا في السوق المحلي بجميع أنواعه المختلفة (الأسود - الأبيض - المقاوم)، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها السعرية.

وترصد “الفجر” أسعار الأسمنت فى السوق المصري اليوم الأحد، وهي كالتالي:

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت لافارج

استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1440 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وسجل متوسط طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيه للطن.

أسمنت السويدي

وصل متوسط سعر أسمنت السويدي إلى 1500 جنيه للطن.

أسمنت العربية المسلح

بلغ متوسط سعر أسمنت العربية المسلح 1458 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف

ووصل متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1390 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1455 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض



ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم



بلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» 1530 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن «أسمنت السويدي» 1540 جنيهًا، كما ثبت سعر «أسمنت لافارج»، ليسجل 1530 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

سعر طن الأسمنت

قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، معلقًا على القرار الحكومي برفع سعر الغاز الطبيعي في هذه المصانع، إن مصانع الأسمنت لا يمكنها الاعتماد على مصدر واحد للوقود.

وأضاف شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أن البدائل تتمثل في فحم وغاز أو فحم ومازوت أو فحم ووقود بديل مثل المخلفات الصلبة أو الصناعية أو المنزلية.

وأشار إلى أن المصانع التي كانت لديها شبكة غاز هي التي تستفيد بالحصة التي تسمح بها وزارة البترول من الغاز الطبيعي، موضحًا أن هذه الحصة تتراوح بين 10-15% من احتياجها من الوقود.

ولفت إلى أن السعر كان 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما أصبح 12 دولارًا وفقًا للقرار الحكومي الذي من المتوقع أن يبدأ تفعيله بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وتشمل هذه الزيادة نسبة الـ10% التي تستخدمها تلك المصانع من الغاز الطبيعي.

وأكد شيرين، أن هذه المصانع، تكون مخيرة بين التوقف عن استخدام الغاز الطبيعي واستخدام بديل آخر، أو العمل بالغاز الطبيعي.