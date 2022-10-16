أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022.. الفراخ تتلاعب

تشهد أسعار الكتاكيت، خلال الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار، بين الصعود والهبوط نظرًا لعدم توافر الأعلاف وارتفاع أسعارها، علاوة على الفيديو الذي انتشر مؤخرًا على شبكة الانترنت يتم فيه إعدام الكتاكيت، نظرًا لعدم توافر العلف الخاص بهم.

علق السيد القصير، وزير الزراعة على الفيديوهات المتداولة لإعدام الكتاكيت في المزارع، موضحا أنه فيديو واحد يمثل حالة فردية يعاد نشره من كثيرين، مشيرًا إلى أن هناك من يريد تضخيم المشكلة ويعمم فكرة إعدام الكتاكيت على غير الحقيقة، مشيرا إلى أن الظروف التي يعاني منها العالم قللت عمليات الشحن للذرة وفول الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 6.5 مليون طن ذرة وثلث الكمية صويا.

وترصد “الفجر” خلال هذا التقرير آخر ما توصلت إليه أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022:

أسعار الكتاكيت اليوم



سجل سعر الكتكوت البلدي 2.70 جنيه، بدلًا من أمس 2.60 جنيه.



سجل سعر الكتكوت الساسو 2.70 جنيه، بدلًا من أمس 3.80 جنيه.



سجل سعر الكتكوت الأبيض 2.10 جنيه، بدلًا من أمس 3.60 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الأحد 16-10-2022، بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء، بالمزرعة والسوق المحلي.

شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 32.5 جنيه و42 جنيهًا.

ومن المعروف أيضًا أن أسعار الفراخ اليوم الحمراء والبيضاء تتغير على حسب الشركات المنتجة لها، إذ تراوحت أسعارها بين 32.5 و42 جنيهًا، وذلك على اختلاف أنواعها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة



تراجعت اسعار الفراخ البيضاء اليوم بالسوق المحلي، حيث سجلت في المزرعة 32.5 جنيه للكيلو منها.

أسعار الفراخ الحمراء في المزرعة



كما شهدت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» هبوطًا، عند سعر 42 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم



سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 25 جنيهًا.

في حين سجل سعر كيلو البط المولار 29 جنيهًا.