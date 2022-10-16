طير بينا يا قلبي  يتصدر تريند جوجل بعد صدمة ريم مصطفى بالحلقة 23

طير بينا يا قلبي.. الحلقة 23

طير بينا يا قلبي، تصدر مسلسل الفنانة ريم مصطفى تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأحد الموافق الـ16 من أكتوبر 2022، بعدما تعرضت بطلة هذا العمل الدرامي لصدمة كبيرة.

طير بينا يا قلبي يتصدر البحث

واعتلى مسلسل طير بينا يا قلبي صدارة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "السوشيال ميديا" وذلك بع الانتهاء من عرض الحلقة 23 من المسلسل والتي شهدت احداثًا مثيرة.

عرض الحلقة 23 من طير بينا يا قلبي

وعرضت قناة أون الفضائية الحلقة الـ23 من طير بينا يا قلبي والتي شهدت صدمة النجمة ريم مصطفى من نور محمود الذى تقدم للزواج من صديقتها دنيا ماهر بعدما عرض الزواج عليها وأبدت موافقتها له.

طير بينا يا قلبي يلاقي إعجاب الجماهير

ولاقى مسلسل طير بينا يا قلبي تفاعلا كبيرا من الجمهور خلال الـ23 حلقة الماضية، حيث تابعوا قصة الحب الكبيرة بين ريم مصفى ونور محمود مستعدين لإعلان زواجهما، قبل أن يتفاجأوا مثلما تفاجأت بطلة هذا العمل الدرامي بصدمة بعدما طلب من الصديقتين الزواج وسط دهشة الجميع.

أحداث الحلقة 23 مسلسل طير بينا يا قلبي

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل طير بينا يا قلبي التي عرضت مساء أمس عبر

"أون" أحداثا متسارعة وشيقة، بعدما وافقت رجاء على زواج والدها من هويدة والدة خطيب دلال السابق وتخبر والدها بأنها حصلت على موقع لزيارة هويدة وطلب الزواج منها.

تفاصيل الحلقة 23 من طير بينا يا قلبي

وقرر عصمت في الحلقة 23 من مسلسل طير بينا يا قلبي شرح دروس في التاريخ عبر "يوتيوب" ليستفيد كل الشباب من خبرته ومعلوماته، بينما تسمح رجاء لطليقها هيثم بأن يأخذ سيف للبقاء معه في الإجازة، رغم أن طليقها يصر على الحصول على ابنه بالمحكمة في مشهد لاقى إعجاب الكثيرين.

مواعيد عرض مسلسل طير بينا يا قلبي والقناة الناقلة

أعلنت مجموعة "أون" عن نقل مسلسل طير بينا يا قلبي عبر فضائيتها أون من السبت إلى الأربعاء في تمام الـ8 مساء، كما يعاد الساعة الثانية صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحًا والساعة 5 مساء، إضافة إلى watch it الرقمية.

فريق عمل طير بينا يا قلبي

ويضم فريق عمل مسلسل طير بينا يا قلبي مجموعة من ألمع النجوم على رأسهم ريم مصطفى وبسمة، ودنيا ماهر، وحازم سمير، ونور محمود، وليلى حسين، وإبرام سمير، وعمرو عبد العزيز، وهالة فاخر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وإسماعيل فرغلي، وماجدة منير، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى.

أحداث مسلسل طير بنا يا قلبي

يُذكر أن طير بينا يا قلبي مسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والحكومية.