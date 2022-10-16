يلا شوت tab3live مشاهدة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر clasico match تابع لايف

تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الكلاسيكو tab3live يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الأسباني.



يلا شوت tab3live مشاهدة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الأسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الأسباني، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد السادس من أكتوبر 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي



تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الأسباني

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريدضدبرشلونة في الدوري الأسباني حيث تذاع عبر قنوات بين سبورت القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات الدوري الأسباني:

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التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3



يتواجد نادي برشلونة في المركز الأول برصيد 22 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الأسباني.

