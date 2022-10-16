كورة لايف clasico مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اونلاين free بث مباشر يلا شوت ستريم

كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اونلاين بث مباشر يلا شوت ستريم عبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد برشلونة في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الأسباني.



تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريدضدبرشلونة في الدوري الأسباني حيث تذاع عبر قنوات بين سبورت القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات الدوري الأسباني:

التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

قناة CBC Sport HD Azerbaijan بتردد AzerSpace 46°E - 11135 H 27500.

قناة Varzish Sport HD Tajikistan بتردد NSS 57°E - 10973 H 11700 أو تردد Yahsat 52°E - 11785 H 27500.

قناة Football HD Tajikistan بتردد NSS 57°E - 10973 H 11700.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.



يتواجد نادي برشلونة في المركز الأول برصيد 22 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الأسباني.

