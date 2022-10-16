كورة اتش دي clasico بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض yalla shoot

كورة اتش دي clasico ننقل لكم بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني يلا شوت مشاهدة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم لايف.

يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الأسباني.



تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في الدفاع: ألونسو – بيكيه – جارسيا – كوندي

الوسط: بوسكيتس – دي يونج – بيدري

الهجوم: فاتي - ليفاندوفسكي - ديمبيلي

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موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الأسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الأسباني، والمقرر إقامتها مساء الأحد السادس من أكتوبر 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي



موقف الفريقين من ترتيب الدوري الأسباني

يتواجد نادي برشلونة في المركز الأول برصيد 22 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الأسباني.

