كورة HD لايف real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة يلا شوت الجديد new
كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة يلا شوت الجديد في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الأسباني والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد السادس من أكتوبر 2022.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي
يتواجد نادي برشلونة في المركز الأول برصيد 22 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الأسباني.
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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الأسباني
في حراسة المرمى: أندري لونين
خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - ميندي
خط وسط الملعب: تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش
في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فالفيردي