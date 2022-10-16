يلا كورة barca بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو مشاهدة مباراة REAL MADRID اونلاين

يلا كورة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد 16/10/2022 حيث تحوم هناك شكوك كبيرة في أن يشارك حارس ريال مدريد الأساسي تيبو كورتوا، بسبب إصابة يعاني منها أبعدته عن الملاعب لنحو شهر كامل، حيث يبحث أنصار الملكي الآن عن، تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في الكلاسيكو، إذ إنه من المقرر أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على أندريه لونين الحارس الثاني للميرنغي، حيث من المتوقع أن يدخل المباراة بهذه التشكيلة، وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام غريمه برشلونة في الكلاسيكو الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

أولأ: وفي حراسة المرمى يضم كلم من: آندري لونين،

ثانيا: وفي خط الدفاع يضم كل من: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، داني كارفخال، أنطونيو روديجر.

ثالثا وفي خط الوسط: كل من لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس، وفي خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

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مباشر برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو على يلا كورة

نادي برشلونة يعاني من غيابات عدة أبرزها في خط الدفاع وهو ما أثر عليا سلبا في المباريات الماضية، وهو ما يدفع أنصاره للبحث عبر المواقع الرسمي لنادي البرشا عن، التشكيل الرسمي لبرشلونة ضد ريال مدريد اليوم، ومن المقرر ان يعلن المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز عن التشكيل الرسمي قبل المباراة بساعة كاملة، ونرفق لكم التشكيل المتوقع وفق الاعلام الكتالوني لهذه المباراة حيث يمكن أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي،

أولا: وفي حراسة المرمى يضم: تير شتيغن،

ثانيا: وفي خط الدفاع يضم كل من: ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك غارسيا، بالدي أليخاندرو، وخط الوسط: بيدري، جافي، سيرجيو بوسكيتس، ويقود

ثالثا: وفي خط الأمامي يضم كل من روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز، وبهذا نكون قد وضعنا لكم كل التوقعات المحتملة لتشكيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بعد أن زاد البحث عن، التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.

ورصدنا عمليات بحث كبيرة في الساعات التي تسبق انطلاق المباراة النارية والقوية والحاسمة، حول معرفة التشكيلة الرسمية لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين اليومعبر محركات البحث المختلفة أبرزها جوجل. كما وتتمنى لكم وكالة "فلسطين اليوم" مشاعدة ممتعةخلال مشاهدة بث مباشر مباراة بطولة الكلاسيكو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري الأسباني - بث مباشر الكلاسيكو على يلا شوت ويلا كورة وبي ان سبورت بجودة HD.