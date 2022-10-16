هدف عمر مرموش في شباك مونشنجلادباخ يثير إعجاب عشاق الكرة

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عمر مرموش
عمر مرموش

تصدر عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج الألماني ولاعب المنتخب الوطني المصري، اليوم الأحد الموافق الـ16 من أكتوبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما نجح في تسجيل هدف عالمي في مباراة فريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

عمر مرموش

ونجح عمر مرموش في تسجيل هدف عالمي بعدما حل بديلًا في الشوط الثاني في مباراة فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ،  ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الألماني والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مشاركة عمر مرموش

وحل عمر مرموش الدولي المصري بديلا في مباراة فريقه أمام مونشنجلادباخ، في الدقيقة 59، لينجح بعدها بـ10 دقائق من دخوله في تسجيل هدف رائع لفريقه في الدقيقة 69 بعدما تمكن من إيقاف الكرة بقدمه ثم سندها بـ "صدره" قبل أن يحولها بعد دوران رائع في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

هدف عمر مرموش

ولاقى هدف عمر مرموش تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما موقع التغريدات الشهير "تويتر" إلى جانب صدارة محرك البحث الشهير "جوجل" حيث أجمع الكثيرين على أنه "عالمي".

هدف عمر مرموش العالمي

وأشاد الجمهور المحب لكرة القدم بالهدف الرائع الذي سجله اللاعب المصري المحترف في صفوف فولفسبورج الألماني، لينجح في التعادل لفريقه بعد نزوله بديلا بعشرة دقائق فقط.

ما قدمه عمر مرموش

وقدم المصري عمر مرموش  أداءً كبيرًا منذ نزوله أرضية ملعب مباراة فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني حيث ساهم في العديد من الفرص لزملائه، كما حرمته العارضة من تسجب الهدف الثاني له  في المباراة.

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