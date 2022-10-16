يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة HD في كلاسيكو الأرض

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة الكلاسيكو يلا شوت الجديد في منافسة الكلاسيكو المنتظرة من كافة جماهيرة الكرة المستديرة تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي، مساء اليوم الأحد الموافق 16 اكتوبر 2022.

 

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تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في توقيت معظم الدول العربية كما يلي: -

5:15 مساءً بتوقيت السعودية.
4:15 مساءً بتوقيت مصر.
5:15 مساءً بتوقيت العراق..
3:15 مساءً بتوقيت تونس.
3:15 مساءً بتوقيت الجزائر.
2:15 مساءً بتوقيت المغرب.
6:15 مساءً بتوقيت الإمارات.
5:15 مساءً بتوقيت الكويت.
5:15 مساءً بتوقيت قطر.
2:15 مساءً بتوقيت غرينتش GMT.

 

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سيتم بث مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم على شبكة قنوات بي ان سبورت وتحديدًا عبر قناة bein sport 1، وسيتولى مهمة التعليق الصوتي التونسي عصام شوالي.

 

يسعى الفريقان برشلونة وريال مدريد لتحقيق الانتصار وكسب النقاط الثلاثة، وذلك لتواجد الفريقين في  صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة لكل منهما، بعد 7 انتصارات وتعادل واحد في آخر ثماني مباريات بالمسابقة.

 

 

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