كورة ستار BARCA مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني تابع لايف yalla shoot

كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني beIN Sports 1 HD ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، علي ملعب سانتياغو برنابيو ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقالة تردد القنوات الناقلة حول مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد اليوم الاحد 16-10-2022 حيث ستعرض قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS وعلى القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11013 – 12054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ 2/3.

ويمكن لكم أيضا ضبط تردد القنوات الناقلة حول قناة بي ان سبورت التي تعرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر وهو على النحو التالي على النايل سات، التردد: 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3، وعن التشكيلة فهي التالي:

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة بطولة الكلاسيكو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري الأسباني - بث مباشر الكلاسيكو قناة اون سبورت، مجددًا تتجه الانظار عصر اليوم الأحد 16/10/2022، لمشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني ، تقام مباراة الكلاسيكو بين الريال ضد برشلونة، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا على قناة beIN Sports HD 1، وخاصة ان الفريقين يحملان نفس النقاط بـ22 نقطة الا ان برشلونة يتصدر الدوري الاسباني هذا العام، حيث إن الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة يكون بعدد الأهداف، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم روابط مشاهدة المباراة الشيقة التي ستسعد جميع المتابعين.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة بطولة الكلاسيكو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري الأسباني - بث مباشر الكلاسيكو قناة اون سبورت، يلعب فريق ريال مدريد حامل اللقب وصاحب الأرض الليلة، مباراة الكلاسيكو، ضد غريمه التقليدي برشلونة، بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل الإنفراد بصدارة الليجا، وفض الشراكة في المقدمة مع البلوجرانا ، ويستأنف ريال مدريد مشواره في الليجا، بعد أن تأهل إلي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب التعادل الإيجابي مع شاختار 1-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لتشامبيونزليج ، ووصل ريال مدريد إلي النقطة 10 على رأس جدول ترتيب المجموعة السادسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وقد أستقر الأسباني أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تشكيل فريقه أمام برشلونة وهو كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: الابا _ ميليتاو _ روديجر _ كرفخال.

خط الوسط: توني كروس _ تشواميني _ كمافينجا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور _ رودريجو _ فالفيردي.