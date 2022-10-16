يلا REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت kora live

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر REAL MADRID يلا شوت kora live يشهد اليوم الأحد، الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة نارية من العيار الثقيل في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، لحساب مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني موسم 2023/2022، والتي تقام على ملعب "السانتياجو بيرنابيو"، معقل النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية مدريد.



ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد لحظة بلحظة، من خلال المواعيد الرسمية التالية:

15:15 حسب توقيت تونس والجزائر والمغرب

16:15 حسب توقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا

17:15 حسب توقيت السعودية وقطر وفلسطين والعراق والكويت

18:15 حسب توقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

وأعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية الشهيرة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها سوف تقوم بإذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد المرتقبة مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني، مباشرة وحصريًا عبر قناة "beIN Sports HD1" المشفرة.

تشكيلة ريال مدريد اليوم ضد برشلونة في الليجا الإسبانية

ويعمل ريال مدريد على الإستفادة من عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، وتحقيق الفوز على حساب البارسا، للإنفراد بصدارة الدوري الإسباني، حيث سيعتمد الفريق الملكي على خطة 4-3-3، وبتشكيلة تضم كلًا من:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي - دافيد ألابا - ميليتاو - كارفخال

خط الوسط: مودريتش - تشاوميني - كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فالفيردي

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد اليوم

وعلى الجانب الأخر يخوض برشلونة مباراته الصعبة والمثيرة ضد ريال مدريد، معتمدًا على خطة 4-3-3، وبتشكيلة متوازنة تشهد مشاركة كلًا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - جارسيا - بيكيه - سيرجيو روبيرتو

خط الوسط: جافي - بوسكيتس - بيدري

خط الهجوم: أنسو فاتي - ليفاندوفيسكي - ديمبيلي

