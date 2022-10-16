رئيس المجلس العربي للمياه: المنطقة العربية من أكثر المناطق احتياجا

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق، أن المنطقة العربية من أكثر المناطق التيتعاني من ندرة المياه، وأن القطاع الزراعي يستهلك 85% من كمية المياه المتاحة في البلدان العربية.





جاء ذلك خلال فعاليات جلسة تقنية بعنوان "التطبيقات التكنولوجية لتحسين إدارة الموارد المائية"، ضمن فعاليات أسبوعالقاهرة الخامس للمياه، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأشار رئيس المجلس العربي للمياه إلى أن هناك حاجة ملحة، لتحسين استخدام المياه، لمواجهة تحديات ندرة المياه، في ضوءالتغيرات المناخية، باستخدام التطبيقات التكنولوجية، لافتا إلى أهمية تقنيات الاستشعار عن بُعد في مراقبة سطح الأرض،وحركة واستخدام المياه السطحية.





ولفت "أبو زيد" إلى أن التغيرات التي تحدث بسبب التغيرات المناخية، تؤثر على الإنتاج الزراعي، لافتا إلى ارتفاع درجاتالحرارة، وتغير معدلات الأمطار والفيضان، لا سيما في منابع الأنهار.





ونوه إلى أهمية استخدام تطبيقات مثل الاستشعار عن بعد، لتحسين إدارة المياه في البلدان العربية، موضحا أن مثل هذهالتقنيات تساعد على مراقبة حركة المياه بشكل أفضل.





واستعرض رئيس المجلس العربي للمياه دراسات حالة اجريت في لبنان والأردن، عن استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعدفي تحسين إدارة المياه.





وبدأت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه صباح اليوم، بعنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، بمشاركة 16 وفدا وزارياو54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.





ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائيةالملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصللحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضيةالمياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.