يلا شوت dawri roshn مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر كورة HD

يلا شوت dawri roshn مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم الأحد 16/ 10/ 2022، تعرف معنا توقيت الساعة كم موعد مباراة النصر والفيحاء القادمة بث مباشر، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي نسخة 2022/ 2023 والقنوات الناقلة للمباراة بث مباشر.



فمن المقرر أن يلتقي النادي العالمي مع نظيره الفيحاء في اللقاء الأخير قبل توقف دوري روشن من أجل إقامة معسكر المنتخب السعودي المغلق استعدادًا لخوض مباريات بطولة كأس العالم 2022.

يدخل نادي النصر مباراته القادمة أمام الفيحاء، وهو في المركز الـ 2 من جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 16 نقطة.



وعلى الجانب الآخر، فيخوض نادي الفيحاء المباراة وهو في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة النصر والفيحاء القادمة

من المقرر أن يكون موعد مباراة النصر القادمة ضد فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، اليوم الأحد 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على أرضية ملعب مرسول بارك.

على أن تنطلق المباراة بين العالمي والفيحاء مع دقات الساعة 17:45 مساءً بتوقيت الرياض، والساعة 16:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء بث مباشر



يمكنكم متابعة مباراة النصر والفيحاء في بث مباشر من خلال شاشة قنوات ssc الرياضية السعودية، ومنصة شاهد VIP الرياضية المدفوعة.

وفي حالة إذا لم تتمكن من مشاهدة مباراة النصر والفيحاء من خلال جهاز التلفاز أو الإنترنت، يمكنكم متابعة خدمة البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء عبر موقع النصر الاخباري التي يتم إضافتها في موعد انطلاق المباراة.