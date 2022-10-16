يلا شوت STARZPLAY مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا بث مباشر اليوم الاحد online

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أي سي ميلان، في مواجهة مرتقبة أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا، مساء اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد 2022-2023.


-موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أي سي ميلان مع نظيره هيلاس فيرونا، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، بينما تنطلق في الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.


-موقف ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق أي سي ميلان المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد نظيره فريق هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.


-القنوات الناقلة لمباراة ميلان أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ميلان مع نظيره فريق هيلاس فيرونا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية AD sports premium 1 وعلى تطبيق "STARZPLAY.
 

 

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