يلا شوت Ittehad مشاهدة مباراة اتحاد جدة والوحدة بث مباشر كورة لايف

الفجر الرياضي
اتحاد جدة
اتحاد جدة

يلا شوت Ittehad مشاهدة مباراة اتحاد جدة والوحدة بث مباشر كورة لايف ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة.


موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة في دوري روشن السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره الوحدة، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.


وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والوحدة، يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة Ittehad في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة


موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.


ونجحت شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC، في الحصول على ملكية حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر الإسباني في نسخته الجديدة، ودوري أبطال آسيا، ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء من خلالها.
 

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة اتحاد جدة والوحدة مشاهدة مباراة اتحاد جدة والوحدة

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