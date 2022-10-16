ماذا فعلت البورصة المصرية في أولى جلسات الاسبوع؟



ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع.



وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9865 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3089 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1882 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12132 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالبًا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.