يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد liverpool

يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 والتي تجري على ملعب أنفيلد وسط إثارة وحماس وترقب عالمي شديد جدا.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر تنطلق الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر والسودان وليبيا، السادسة والنصف في المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والأردن والكويت وقطر والعراق ولبنان وسوريا أيضا.



ويسعى السيتي إلى مواصلة الذهاب نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة في ظل منافسة شرسة مع مجموعة فرق على رأسها أرسنال الذي عاد من بعيد الموسم الحالي، الأمر الذي يهدد حتى الآن حفاظ مانشستر على لقبه المحلي الثمين.

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في المقابل لا يعتبر ليفربول خصما سهلا إذ قال غوارديولا إنها أصعب مباراة في الدوري على الرغم من تعثر الريدز في الأسابيع الماضية لكنه يراه المنافس الأبرز له مع امتلاكه نجوما ولاعبين على أعلى مستوى في القارة العجوز.

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ووجه ليفربول رسالة وتحذيرا شديد اللهجة إلى السيتي ولاعبيه حينما تفوق على رينجرز في دوري أبطال أوروبا قبل أيام بسبعة أهداف، وسط تألق وإبداع الدولي المصري محمد صلاح الذي نجح مجددا في صناعة تاريخ شخصي له.



ويملك الفريقان كل المقومات كي نشاهد لقاء من العيار الثقيل تتذكره كل الأجيال، حيث تجري عقب انتهاء كلاسيكو الأرض مباشرة بين برشلونة وريال مدريد في اسبانيا وسط حضور مئات الآلاف من المشاهدين حول العالم هذا الوقت.

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

مباراة مانشستر سيتي وليفربول مباشر تجري بالتزامن مع مواجهة أستون فيلا ضدتشيلسي في البريميرليغ هذا اليوم بالإضافة إلى موقعة أرسنال مع ليدز يونايتد، كذلك مانشستر يونايتد ونيوكاسيل يونايتد،وساوثهامتون معوست هام.