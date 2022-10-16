يلا كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد يلا شوت بث مباشر ليفربول NOW

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يلا كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم توقيت انطلاق المباراة الرسمي في الدول العربية والقنوات الناقلة لهذا اللقاء المرتقب في الدوري الإنجليزي - معلق المباراة  وهو ما يمكنكم معرفته تفصيلًا من خلال السطور التالية.

 

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

ويضرب فريق ليفربول موعداَ ناريًا عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، بتاريخ 16 من شهر أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الإسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022، والتي تقام على أرضية ملعب "الآنفيلد" معقل الريدز التاريخي.

لمشاهدة المباراة جودة عالية من هنا


يلا شوت بث مباشر ليفربول NOW

الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسودان وليبيا
السادسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية وقطر وفلسطين والعراق
السابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان


مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم


وتنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول مباشرة وحصريًا من خلال مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يمكنكم مشاهدة هذه المواجهة النارية بين الفريقين، تحديدًا من خلال شاشة "beIN Sports HD1 Premium".

 

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