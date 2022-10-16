يلا كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد يلا شوت بث مباشر ليفربول NOW

يلا كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم توقيت انطلاق المباراة الرسمي في الدول العربية والقنوات الناقلة لهذا اللقاء المرتقب في الدوري الإنجليزي - معلق المباراة وهو ما يمكنكم معرفته تفصيلًا من خلال السطور التالية.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

ويضرب فريق ليفربول موعداَ ناريًا عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، بتاريخ 16 من شهر أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الإسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022، والتي تقام على أرضية ملعب "الآنفيلد" معقل الريدز التاريخي.

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يلا شوت بث مباشر ليفربول NOW

الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسودان وليبيا

السادسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية وقطر وفلسطين والعراق

السابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان



مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم



وتنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول مباشرة وحصريًا من خلال مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يمكنكم مشاهدة هذه المواجهة النارية بين الفريقين، تحديدًا من خلال شاشة "beIN Sports HD1 Premium".