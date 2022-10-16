كورة اونلاين HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسيكون المعلق الرياضي الشهير "حفيظ دراجي" حاضرًا اليوم، من أجل التعليق على أحداث قمة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الحادية عشر من البريميرليج، وذلك عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية.



ويتوقع أن يلعب ليفربول مباراة اليوم ضد السيتي، معتمدًا على خطة 4-4-2، وبتشكيلة تضم كلًا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس - فان دايك - كونايته - أرنولد

خط الوسط: كارفاليو - هيندرسون - فابينهو - محمد صلاح

خط الهجوم: فيرمينو - داروين نونيز

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تشكيلة مانشستر سيتي اليوم ضد ليفربول

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراته الصعبة خارج الديار ضد فريق ليفربول، معتمدًا على خطة 4-2-3-1 وبتشكيلة متوازنة تشهد تواجد كلًا من:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جوميز - أكانجي - لابورت - كانسيلو

خط الوسط: رودري - بيرنارود سيلفا

خط الوسط الهجومي: جريليتش - دي بروين - فودين

خط الهجوم: هالاند