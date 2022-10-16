الإحصاء: نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة خلال أبريل 2021

بوابة الفجر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن نمو قياسي في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر أبريل 2021، حيث بلغت 2119 شركة، مقارنة بـ266 شركة في شهر أبريل 2020.

وبحسب نشرة معلومات شهر سبتمبر الماضي، التي أصدرها جهاز الاحصاء، اليوم الأحد، سجل شهر مارس من العام الماضي أعلى معدل تأسيس للشركات خلال أول أربع أشهر من العام الماضي، وبلغ 2904 شركات، في حين كان شهر مارس من العام 2020، هو الأعلى في عدد الشركات الجديدة بواقع 3126 شركة جديدة.

وحول مصادر تدفق رؤوس الأموال في الشركات الجديدة خلال شهر أبريل 2021، جاء المصريون في المقدمة بقيمة 8.26 مليار جنيه، وبنسبة 65%، ثم الأجانب بقيمة 2.754 مليار جنيه، وبنسبة 21.7%، وحل العرب بالمرتبة الثالثة بقيمة 1.656 مليار جنبه وبنسبة 13.1%.

واستحوذ قطاع الخدمات على أعلى نسبة من الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر أبريل 2021، بواقع 1175 شركة، مثلت 55.5% من إجمالي الشركات التي تم تأسيسها، يليه قطاع الصناعة بواقع 413 شركة وبنسبة 19.5%، ثم قطاع الانشاءات بواقع 298 شركة، وبنسبة 14.1%، في حين جاء قطاع السياحة بالمرتبة الأخيرة بواقع 19 شركة وبنسبة 0.9%.

الأكثر قراءة

يلا شوت watch مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر Kora live دون تقطيع كلاسيكو الدوري الإسباني رابط ماتش الريال هدف Benzema

يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد liverpool

يلا REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت kora live

يلا شوت fal3arda مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة HD في كلاسيكو الأرض

كورة لايف Real Madrid vs Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر Plus live.. رابط ماتش برشلونه Yalla shoot هدف فينيسيوس Vinicius

لايف ناو live Now.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومان سيتي جودة عالية stream تعليق عربي دون تقطيع

يلا كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد يلا شوت بث مباشر ليفربول NOW

يلا لايف Stream.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم 16-10-2022 الدوري الاسباني bein match هدف عثمان ديمبيلي الآن