الإحصاء: نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة خلال أبريل 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن نمو قياسي في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر أبريل 2021، حيث بلغت 2119 شركة، مقارنة بـ266 شركة في شهر أبريل 2020.

وبحسب نشرة معلومات شهر سبتمبر الماضي، التي أصدرها جهاز الاحصاء، اليوم الأحد، سجل شهر مارس من العام الماضي أعلى معدل تأسيس للشركات خلال أول أربع أشهر من العام الماضي، وبلغ 2904 شركات، في حين كان شهر مارس من العام 2020، هو الأعلى في عدد الشركات الجديدة بواقع 3126 شركة جديدة.

وحول مصادر تدفق رؤوس الأموال في الشركات الجديدة خلال شهر أبريل 2021، جاء المصريون في المقدمة بقيمة 8.26 مليار جنيه، وبنسبة 65%، ثم الأجانب بقيمة 2.754 مليار جنيه، وبنسبة 21.7%، وحل العرب بالمرتبة الثالثة بقيمة 1.656 مليار جنبه وبنسبة 13.1%.

واستحوذ قطاع الخدمات على أعلى نسبة من الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر أبريل 2021، بواقع 1175 شركة، مثلت 55.5% من إجمالي الشركات التي تم تأسيسها، يليه قطاع الصناعة بواقع 413 شركة وبنسبة 19.5%، ثم قطاع الانشاءات بواقع 298 شركة، وبنسبة 14.1%، في حين جاء قطاع السياحة بالمرتبة الأخيرة بواقع 19 شركة وبنسبة 0.9%.