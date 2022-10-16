يلا شوت الجديد kora on مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة لايف بث مباشر liverpool يستضيف نادي ليفربول، مساء اليوم نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في واحدة من أقوى مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم على ستاد ” أنفيلد”، في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، بينما يمتلك ليفربول 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ11 من الدور الإنجليزي.

تُذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، عبر قنوات” بي إن سبورتس”.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يعلق اليوم على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

لمشاهدة المباراة جودة عالية من هنا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلنر، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جوتا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، أكانجي، دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: برنادرو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فودين، هالاند، جريليش.