سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد خلال منتصف تعاملات البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، ثباتًا في مستوى الصرف للجلسة الثالثة علي التوالي أمام الجنيه المصري بالبنوك، بعدد كبير من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر والبنك المركزي، بعدما شهد تحركات طفيفة بمستوى الصرف على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، بمقدار 2 قرش شراءً وبيعًا.

وسجل الدولار أعلى مستوى للشراء في بنك الإسكندرية ليصبح 19.66 جنيه، وأعلى مستوى للبيع عند 19.71 جنيه في البنك التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك قطر الوطني.

وبلغ متوسط أسعار الدولار نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار اليوم 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد عند 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، ثبت سعر الدولار اليوم الأحد ليسجل 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، وصل سعر الدولار اليوم إلى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وفي بنك قطر الوطني، استقر سعر الدولار اليوم، ليسجل نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.