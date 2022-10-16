كورة ستار MAN CITY مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي yallakora اونلاين HD

كورة ستار MAN CITY مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت الجديد حيث يستضيف رفاق قائد المنتخب المصري محمد صلاح، في فريق ليفربول، ضيفهم الثقيل مانشستر سيتي، ضمن مواجهات الاسبوع الـ11 من عمر بطولة البريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد معقل الريدز يوم الأحد المقبل الموافق 16 أكتوبر فى تمام الساعة 5 بتوقيت مصر، و6 بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

وسيتم نقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي بشكل مشفّر عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة، التي تقوم بنقل مواجهات البريميرليج حصريًا فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمشاهدة المباراة جودة عالية من هنا

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وفيما يخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فيمكن متابعتها عبر قناة beIN Sports Premium HD1 على تردد:

القمر: النايل سات

التردد: 11013 H

FEC/SR: 27500 – 5/6

الجودة: HD



فريق مانشستر سيتي لن يقبل الخروج من المباراة إلا وقد حصد الثلاث نقاط وتغلب على ليفربول، لكن الأخر الذي يعتبر اسطورة الدوري الإنجليزي لم يعرف الهزيمة سيكون له بالمرصاد في تلك المواجهة وسيتولى المباراة بكل جدية ضد مانشستر سيتي.

